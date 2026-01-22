Questa sera, giovedì 22 gennaio, MasterChef Italia torna in onda su Sky e in streaming su NOW, offrendo ai partecipanti un’esperienza speciale. Gli aspiranti chef si confronteranno in una prova in esterna presso lo Juventus Stadium, uno dei luoghi più iconici del calcio italiano. Un’occasione per mettere alla prova le proprie competenze in un contesto insolito, mantenendo un approccio sobrio e di qualità.

In onda questa sera. Questa sera, giovedì 22 gennaio, sarà una serata davvero speciale per i cuochi amatoriali di MasterChef Italia: negli episodi in onda su Sky e in streaming solo su NOW, gli aspiranti chef vivranno un’esperienza unica con la Prova in esterna nello spettacolare Juventus Stadium, tempio del tifo bianconero. Guidati dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, i concorrenti avranno l’opportunità di cucinare per personaggi e leggende del mondo juventino, tra cui Giorgio Chiellini, oggi Director of Football Strategy della squadra, Gianluca Pessotto, Football Team Staff Coordination Manager, e Sara Gama, storica capitana della Juventus Women, insieme a tifosi storici guidati da Cristina Chiabotto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - MasterChef Italia: una serata indimenticabile tra Juventus Stadium e sfide sostenibili

MasterChef Italia su Sky e NOW trasforma lo Juventus Stadium in una cucinaMasterChef Italia porta l’esperienza del programma allo Juventus Stadium, trasformandolo in una cucina all’aperto.

MasterChef 2025 sarà molto piemontese: una sfida tra i fornelli allo Juventus Stadium e si celebra la salsiccia di BraLa 15ª stagione di MasterChef Italia, in onda dal 11 dicembre su Sky Uno e Now, si presenta con un tema tutto piemontese.

