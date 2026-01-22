MasterChef Italia 15 stasera in tv la settima puntata | le anticipazioni

Stasera su TV, va in onda la settima puntata di MasterChef Italia 15. La competizione si fa più intensa, con la Top Ten ormai vicina. I concorrenti devono affrontare sfide che mettono alla prova non solo le competenze tecniche, ma anche la capacità di mantenere la calma sotto pressione. Un appuntamento da seguire per chi ama la cucina e il percorso di crescita dei partecipanti.

La gara stringe, la Top Ten è lì a portata di mano e la cucina smette di essere soltanto tecnica per diventare tenuta nervosa, visione, capacità di reggere la pressione. La puntata di questa sera, 22 gennaio, di “MasterChef Italia 15”, in onda su Sky Uno e in streaming su NOW, mette gli aspiranti.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: MasterChef Italia 15, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Leggi anche: MasterChef Italia 15, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Katia decide di mollare | MasterChef Italia 15

Argomenti discussi: MasterChef, serata agrodolce con ospite speciale. Le anticipazioni; MasterChef Italia 15 ha svoltato! Mystery Box, Pressure e Skill Test di oggi 15 gennaio; MasterChef Italia 15, stasera in tv la sesta puntata: le anticipazioni; Masterchef Italia 15, le anticipazioni del 15 gennaio: Mystery Box agrodolce e Pressure Test.

MasterChef Italia, anticipazioni di stasera 15 gennaio! Ospite lo chef Ciccio SultanoMasterChef Italia entra nel vivo con prove agrodolci, sorprese e sfide sul pomodoro; in puntata ospite lo chef Ciccio Sultano. serial.everyeye.it

MasterChef Italia 15, stasera in tv la sesta puntata: le anticipazioniIl menù della serata prevede una Red Mystery Box, un Pressure Test e uno Skill Test in compagnia dello chef Ciccio Sultano ... today.it

MasterChef Italia added a new photo. - MasterChef Italia - facebook.com facebook