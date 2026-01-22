Mastella e Tartaglia Polcini sottolineano come la presenza di diverse candidature culturali nel Sannio rappresenti un valore, riflesso del rispetto delle autonomie locali. La pluralità non deve essere vista come un fallimento politico, ma come un segno di vivacità e fermento nel territorio, contribuendo a una crescita più articolata e democratica della regione.

Mastella e Tartaglia Polcini difendono la pluralità delle candidature culturali nel Sannio: rispetto delle autonomie locali, non fallimento politico. Benevento, 22 gennaio – “Etichettare la dualità di candidature a capitale italiana della Cultura nel Sannio come un fallimento della politica non è corretto né risponde all’effettivo svolgimento dei fatti. In politica, come nella vita, la critica e anche l’autocritica valgono a qualcosa soprattutto se costruttive. Il lavoro dei territori merita riconoscimento ed è su quanto di positivo questo lavoro è stato in grado ed è ancora capace di esprimere che occorrerebbe puntare, piuttosto che tornare ad autolesionistiche recriminazioni, che rischiano di sfociare in uno sterile, se non ulteriormente dannoso, nichilismo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Mastella e Tartaglia Polcini: pluralità di candidature nel Sannio è valore, non fallimento politico

Capitale Cultura, Mastella e Tartaglia Polcini: “No ad autolesionistiche recriminazioni”Capitale Cultura, Mastella e Tartaglia Polcini sottolineano l’importanza di valutare con attenzione le candidature del Sannio, evitando giudizi affrettati o autolesionistici.

Il 2025 politico del Sannio: Mastella mattatore indiscusso, centrodestra inesistente e ‘harakiri’ PDIl 2025 politico nel Sannio si caratterizza per un quadro di fragile equilibrio tra le forze in campo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Siamo sereni e sicuri di aver dato e fatto il massimo che potevamo, con i nostri piccoli mezzi e le nostre risorse.

Tra storiografia e fiction, Tartaglia Polcini romanza il destino dei Liguri Apuani deportati dai RomaniTra storiografia e fiction, Tartaglia Polcini romanza il destino dei Liguri Apuani deportati dai Romani ... msn.com

Il sindaco Clemente Mastella ha avuto un costruttivo colloquio, questo pomeriggio, con la direttrice generale dell'Ospedale San Pio Maria Morgante. "Sono incontri bilaterali importanti, non per forme di galateo tra me e lei ma perché è giusto trovare le forme di facebook