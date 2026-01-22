Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, si è recentemente rivolto ai media per ribadire la propria innocenza e chiedere giustizia. Dal carcere di Bollate, ha dichiarato di non aver commesso il delitto e ha negato di aver mai cercato contenuti inappropriati. La sua figura rimane al centro di un dibattito pubblico che coinvolge aspetti giudiziari e personali legati a questa vicenda.

Massimo Bossetti torna a parlare davanti alle telecamere. Lo fa dal carcere di Bollate, dove sta scontando la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, in un’intervista concessa a Bruno Vespa per una puntata speciale di Porta a Porta, andata in onda su Rai1 il 21 gennaio 2026, in occasione dei trent’anni della trasmissione. Un confronto che riporta sotto i riflettori uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni, ancora oggi capace di dividere l’opinione pubblica. «Io non so chi sia stato» Il passaggio più netto arriva subito. Alla domanda diretta del conduttore – “Se non è stato lei, chi ha ucciso Yara Gambirasio?” – Bossetti risponde senza esitazioni: «Vorrei saperlo anch’io». 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Massimo Bossetti: «Non ho ucciso Yara Gambirasio, vorrei sapere chi è l'assassino. Mai cercato video porno con 13enni»

Bossetti a Porta a Porta: “Vorrei sapere anche io chi ha ucciso Yara, mai fatte ricerche porno sulle 13enni”L'intervista di Bruno Vespa a Massimo Bossetti, detenuto nel carcere di Bollate e condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha suscitato attenzione.

Bossetti a Porta a Porta: “Vorrei sapere anche io chi ha ucciso Yara, mai fatte ricerche porno sulle 13enni”Nell’intervista condotta da Bruno Vespa, Massimo Bossetti, detenuto nel carcere di Bollate e condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, si è espresso riguardo alle accuse e alle sue ricerche online.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Bossetti: Come ci è finito il mio dna sulle mutandine di Yara? Vorrei capirlo anch’io; Massimo Bossetti a Porta a Porta?, chi è l'uomo condannato per l'omicidio di Yara (e cosa fa oggi): l'arresto, il processo, la sentenza; Massimo Bossetti a Porta a Porta?, chi è l'uomo condannato per l'omicidio di Yara (e cosa fa oggi): l'arresto, il processo, la sentenza; Omicidio di Nadia Cella, la sentenza della Corte d'assise di Genova.

Bossetti a Porta a Porta: Vorrei sapere anche io chi ha ucciso Yara, mai fatte ricerche porno sulle 13enniVorrei sapere anche io chi l’ha uccisa. Massimo Bossetti risponde così a Bruno Vespa dal carcere di Bollate, dove sta scontando l’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. È uno dei passaggi più ... fanpage.it

Yara: Bossetti, non l'ho mai conosciuta e vistaNon ho mai visto né conosciuto Yara Gambirasio: è quanto ha detto Massimo Bossetti, rispondendo per la prima volta alle domande del pm Letizia Ruggeri in aula a Bergamo. Il muratore, dopo aver ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Stasera Porta a Porta festeggia 30 anni di attività... e lo farà in prima serata su Rai1. Ospiti anche Massimo Bossetti, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Albano e Iva Zanicchi. Scopri il resto del cast. facebook

Intervista esclusiva di Bruno Vespa a Massimo Bossetti dal carcere di Bollate. Speciale #PortaAPorta, trent’anni della nostra vita. Mercoledì 21 gennaio in prima serata su Rai1. x.com