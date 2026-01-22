Marty Supreme un’epica e spietata scalata al successo

«Marty Supreme» racconta la storia di un giovane determinato a raggiungere il successo, affrontando sfide e ostacoli lungo il percorso. Il film descrive un viaggio intenso tra ambizione e sacrificio, offrendo uno sguardo realistico sulla scalata verso la grandezza. Una narrazione sobria e coinvolgente che invita a riflettere sui costi del successo e sulla forza di volontà necessaria per realizzare i propri sogni.

Al cinema L'atteso nuovo film di Josh Safdie, Timothée Chalamet nei panni di un aspirante campione di ping pong. Un'ambizione non compresa, i legami col musical, l'«american dream» «Un ragazzo con un sogno che nessuno rispetta, che va e torna dall'inferno in cerca di grandezza». La descrizione sul sito del film incapsula alla perfezione il nuovo lavoro di Josh Safdie, Marty Supreme, grande successo critico e di botteghino del Natale americano, da oggi anche in Italia. Marty Supreme racconta la vita di Marty Reisman, icona del ping pong di New York, attraverso gli occhi del film diretto da Josh Safdie con Timothée Chalamet.

