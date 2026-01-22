Marty Supreme, diretto da Josh Safdie nel 2025, è un film che esplora con sobrietà e raffinatezza il mondo dello sport e delle sfide personali. Con un cast di rilievo tra cui Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow, il film si distingue per la sua narrazione misurata e la qualità delle interpretazioni, offrendo uno sguardo profondo e rispettoso sulla passione e la perseveranza.

Il film: Marty Supreme, 2025. Diretto da: Josh Safdie. Cast: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara, Fran Drescher. Genere: Biografico, sportivo. Durata: 2 ore e 29 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in anteprima stampa. Trama: New York, 1952. Marty Mauser è un giovane ambizioso che sogna di diventare un campione di ping pong e, pur di arrivare al successo, costruisce intorno a sé una rete di bugie e manipolazione. Il film segue la sua ascesa e le crepe di un personaggio incapace di distinguere ambizione e arroganza. A chi è consigliato? A chi ama i ritratti di personaggi moralmente discutibili e i film d’epoca che parlano anche del presente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Marty Supreme, la recensione: la nobile arte della palla

Marty Supreme, la Recensione del film con Thimotée ChalametPuò mai uno sport di nicchia come il ping pong suscitare interesse? Marty Supreme è la risposta, che è assolutamente sì. Atteso e in odor di premi Oscar, ... lascimmiapensa.com

Marty Supreme, recensione: Timothée Chalamet e il sogno americano come febbre che consumaMarty Supreme attraversa il cinema americano come una scarica elettrica. Ambientato nella New York del 1952, il nuovo film diretto da Josh Safdie prende le mosse dal mondo marginale del ping pong per ... tg24.sky.it

