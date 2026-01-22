Marty Supreme 10 curiosità sul film con Timothée Chalamet

Scopri le dieci curiosità più interessanti sul film con Timothée Chalamet, tra dettagli sugli allenamenti del protagonista, le riprese con il tavolo da ping pong sul set di Wonka e Dune, e le scene di intimità con Gwyneth Paltrow. Un approfondimento che offre uno sguardo dietro le quinte, evidenziando aspetti poco noti del film e dei suoi protagonisti.

Accanto a Timothée, c’è Gwyneth Paltrow che torna sul grande schermo dopo sette anni di assenza. L’Oscar per Shakespeare in Love interpreta Kay Stone, una star immaginaria degli anni Cinquanta che ha scelto di ritirarsi dalla vita pubblica. Dopo aver incassato 70 milioni di dollari negli Stati Uniti e ampi consensi durante la stagione dei premi, Marty Supreme punta a conquistare numerose nomination agli Oscar 2026 (annunciate tra qualche ora). Pronti a tuffarvi nel mondo del ping pong? Ecco 10 curiosità sull’anticonvenzionale dramedy sportiva con Timothée Chalamet. Il senso di Safdie per il ping pong L’interesse di Josh Safdie per il tennistavolo nasce in gioventù, influenzato dai nonni, che spesso ospitavano «personaggi eccentrici, immigrati ebrei del Lower East Side» intenti a giocare in casa loro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Marty Supreme, 10 curiosità sul film con Timothée Chalamet Marty Supreme: ecco il film sul diabolico ping pong con Timothée ChalametMarty Supreme, il nuovo film del regista Josh Safdie, vede protagonista Timothée Chalamet in una storia che ruota attorno al mondo del ping pong. Marty Supreme, la vera storia di Marty Reisman dietro il film con Timothée ChalametMarty Supreme racconta la vita di Marty Reisman, icona del ping pong di New York, attraverso gli occhi del film diretto da Josh Safdie con Timothée Chalamet. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Marty Supreme Review - Game Changer or Overhyped Argomenti discussi: Marty Supreme – Programmazione; Timothée Chalamet e Marty Supreme: crescere e rischiare con il cinema; Marty Supreme è uno dei film migliori dell'anno, c'è Timothée Chalamet che gioca a ping pong ma il punto non è davvero quello; Safdie vs Safdie, storia di una separazione. Marty Supreme, nelle sale il film da record con Timothée ChalametMarty Supreme, il film con cui Timothée Chalamet approda al cinema, è nelle sale. Trama, trailer, cast e curiosità. msn.com Marty Supreme: il cinema di corsa di Josh Safdie e un film sulla violenza dei sogniMarty Supreme, il caos controllato e la rapidità degli incubi. Venti minuti - su Zoom - con Josh Safdie, che dice: Non bisogna mai distrarsi. I nostri desideri possono cambiarci. movieplayer.it La star di Marty Supreme ha ricordato la propria breve esperienza sul set del film di Steven Spielberg all'inizio degli anni '90. facebook Ready to Dream Big Marty Supreme arriva anche in lingua originale nelle sale UCI Cinemas. Azione, stile e un protagonista impossibile da dimenticare: tutto esattamente come è stato pensato. Vivi l’esperienza autentica. Acquista ora il tuo posto ucicine x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.