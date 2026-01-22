Martino Carollo | In staffetta mi vedrei adatto alla terza frazione Il duro lavoro può pagare Pellegrino un esempio

Martino Carollo si distingue come una delle principali rivelazioni della stagione olimpica per la nazionale italiana di sci di fondo. Con una performance solida e costante, si propone come candidato ideale per la terza frazione della staffetta, confermando la crescita di un atleta che ha già dimostrato grande valore nelle gare in tecnica libera sulla lunga distanza. La sua presenza rappresenta un elemento di affidabilità e potenziale per il team italiano.

Martino Carollo è forse la vera grande rivelazione della stagione olimpica per la Nazionale italiana maschile di sci di fondo, che sembra aver trovato finalmente una pedina perfetta da schierare nella terza frazione della staffetta, oltre ad un elemento di ottimo livello nella gare in tecnica libera sulla lunga distanza. Il 22enne di Borgo San Dalmazzo, autore di un notevole salto di qualità rispetto allo scorso inverno, arriverà con ambizioni importanti ad affrontare il suo debutto olimpico sulle nevi della Val di Fiemme. L'inizio di stagione è stato folgorante, con l'ottavo posto di Ruka e il nono di Trondheim.

