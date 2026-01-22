Marcuse e la sfida del lavoro liberato

Marcuse affronta il tema del lavoro, ponendo domande sulla possibilità di liberarsi dalla sua oppressione o di riformarlo. La tradizione marxista ha contribuito a definire questa discussione, analizzando le condizioni di sfruttamento e le potenzialità di emancipazione. In questo contesto, si esplora come le idee di Marcuse si inseriscano nel dibattito sulla trasformazione del lavoro e sulle prospettive di una società più equa.

Liberare il lavoro o liberarsi dal lavoro? La tradizione marxista ha sempre impattato su questo dilemma, a partire proprio da Marx stesso. Il Marx dei Manoscritti parigini del 1844, che colpirono molto Marcuse quando furono pubblicati per la prima volta nel 1932, nutriva sulla questione una convinzione molto chiara: il lavoro è una dimensione fondamentale dell'esistenza umana; e proprio per questo non è tollerabile l'alienazione del lavoratore che si verifica quando egli è sottoposto allo sfruttamento capitalista.

