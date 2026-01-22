marco giudici ceo ad interim di lidl us

Marco Giudici assume il ruolo di CEO ad interim di Lidl US, in seguito all’uscita di Joel Rampoldt, che ha lasciato la posizione di Chief Executive Officer nel 2023 per ricoprire un ruolo di consulenza all’interno dell’azienda. Questo cambiamento si inserisce nella strategia di gestione e sviluppo della società sul mercato statunitense.

Avvicendamento ai vertici di Lidl US. Joel Rampoldt, Chief Executive Officer dal 2023, ha lasciato il suo incarico per passare a un ruolo di consulenza sempre all’interno della società. Al suo posto, ad interim è stato nominato Marco Giudici, attuale Chief Customer Officer nonché già amministratore delegato di Lidl Romania. Il cambio di leadership arriva in un momento delicato per il discounter di origine tedesca, che si trova ad affrontare diversi ostacoli per affermarsi sul mercato americano dove dominano player come Aldi e Walmart. Sotto la gestione Rampoldt, Lidl US aveva infatti intrapreso diverse iniziative per rafforzare il posizionamento, tra cui un rebranding e l’introduzione di una label per la carne fresca. 🔗 Leggi su Lettera43.it

