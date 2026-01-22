Marco Casciani | dalla scuola dei VIP al World Fashion Tour il progetto no profit che unisce moda cultura e sociale

Marco Casciani passa dalla “scuola dei VIP” al progetto no profit World Fashion Tour, un’iniziativa che unisce moda, cultura e impegno sociale. Mentre alcuni eventi sono semplici occasioni di esposizione, altri diventano strumenti di connessione tra Paesi, linguaggi e tematiche importanti. Questa evoluzione riflette un approccio più consapevole e responsabile nel mondo della moda e dell’arte, puntando a creare valore e dialogo reale.

C'è chi vive gli eventi come una vetrina e chi li costruisce come un ponte: tra Paesi, linguaggi, istituzioni e temi che contano davvero. Marco Casciani appartiene alla seconda categoria. Imprenditore dinamico, oggi racconta di potersi dedicare alle attività che sente più vicine alla sua visione: progetti capaci di divertire, sì, ma anche di lasciare qualcosa alle persone. Tra le realtà che portano la sua firma c'è One Language Center, scuola di lingue che negli anni ha consolidato un'identità riconoscibile, al punto da essere spesso definita – con un sorriso – "la scuola dei VIP". Un'etichetta nata spontaneamente per la presenza di tanti volti noti tra gli studenti, senza che questo abbia mai oscurato l'obiettivo principale: offrire percorsi concreti, certificazioni e un metodo efficace per chi vuole migliorare le proprie competenze linguistiche.

