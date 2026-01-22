Marche piano per i lupi

La Regione Marche ha annunciato l'imminente avvio della redazione di un piano di gestione del lupo. La decisione, comunicata dall'assessore regionale alla caccia Giacomo Bugaro, mira a definire strategie condivise per il controllo e la tutela di questa specie nel territorio marchigiano. Il piano si inserisce in un percorso di equilibrio tra conservazione della biodiversità e esigenze di tutela delle attività agricole e pastorali locali.

La Regione Marche avvierà immediatamente la stesura di un piano di gestione del lupo. Ne dà notizia l'assessore regionale alla caccia, Giacomo Bugaro. “Partiremo da un monitoraggio della presenza sul territorio – spiega – e insieme a Ispra e al ministero dell’ambiente definiremo come intervenire nei casi di lupi problematici o potenzialmente pericolosi”. È già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che recepisce la decisione del parlamento europeo di riclassificare il lupo. "Questo passaggio normativo – aggiunge Bugaro – fa rientrare il lupo nell’ambito dell’articolo 19 della legge 157 del 1992.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

