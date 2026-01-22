Marcella Bella e Rita Pavone ospiti se La ruota dei campioni

Nella nuova puntata de La ruota dei campioni, saranno ospiti due figure di rilievo della musica italiana: Marcella Bella e Rita Pavone. Un'occasione per ascoltare ricordi e approfondimenti sulla loro carriera, in un confronto autentico e rispettoso della loro storia artistica. La puntata si propone di offrire un momento di ascolto semplice e coinvolgente, dedicato agli appassionati di musica e cultura italiana.

Nella nuova puntata de La ruota dei campioni saranno ospiti due icone della musica italiana come Marcella Bella e Rita Pavone. Venerdì 23 gennaio, alle ore 20.40 su Canale5, Gerry Scotti torna con un nuovo imperdibile appuntamento de La ruota dei campioni, il torneo in cui si sfidano i campioni che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de La Ruota della Fortuna. Ospiti della serata due icone della musica italiana: Marcella Bella e Rita Pavone. La serata sarà articolata in tre incontri tematici (sui Campioni della tv, della musica e del cinema) – da cinque round ciascuno – in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un'ultima manche.

