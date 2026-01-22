Martedì sera su Canale 5, La Ruota dei Campioni torna con il suo terzo appuntamento in prime time, condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Tra le diverse sfide, saranno ospiti Marcella Bella e Rita Pavone, figure storiche della musica italiana. L’evento offre un momento di intrattenimento leggero, con protagonisti di rilievo, in un contesto di gioco e spettacolo.

La Ruota dei Campioni continua a girare su Canale 5 e anche questa settimana accoglie ospiti. Nel terzo appuntamento in prime time di domani sera, con Gerry Scotti e Samira Lui, tra una manche e l’altra di gioco, ci saranno Marcella Bella e Rita Pavone. Come accaduto nelle precedenti settimane con i Ricchi e Poveri e Andrea Pucci nel primo appuntamento e con Gianni Morandi la scorsa settimana, le due cantanti regaleranno alcuni momenti musicali che si alterneranno alle sfide tematiche della trasmissione, incentrate sui Campioni della TV, della musica e del cinema. Ancora una volta, giocheranno nove campioni, scelti tra coloro che hanno guadagnato i montepremi più alti nelle edizioni de La Ruota della Fortuna condotte da Scotti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Marcella Bella e Rita Pavone a La Ruota dei Campioni

La Ruota dei Campioni, le pagelle: Samira bella ma non balla (6), Pucci non fa ridere più nessuno (3)La Ruota della Fortuna torna in prima serata, confermando il suo successo quotidiano.

Leggi anche: Ruota dei campioni su canale 5: i concorrenti del torneo de la ruota della fortuna

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Rita Pavone e Marcella Bella ospiti del nuovo appuntamento con La Ruota dei CampioniVenerdì 23 gennaio, alle ore 20.40, Gerry Scotti torna con un nuovo imperdibile appuntamento de La Ruota dei Campioni, il torneo in cui ... ilmattino.it

MEDIASET – CANALE 5 * 23/01: «RITA PAVONE E MARCELLA BELLA, OSPITI DI UN IMPERDIBILE TORNEO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)Venerdì 23 gennaio, alle ore 20.40, Gerry Scotti torna con un nuovo imperdibile appuntamento de ‘La Ruota dei Campioni’, il torneo in cui si sfidano i campioni che hanno vinto i montepremi più alti ne ... agenziagiornalisticaopinione.it

Marcella Bella facebook