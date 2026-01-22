Marathon annunciata data di uscita e edizioni del gioco online di Bungie

Bungie ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Marathon, il suo nuovo gioco online. I server saranno aperti all'inizio di marzo dell'anno prossimo, segnando il ritorno sulla colonia di Tau Ceti IV. L'evento rappresenta un passo importante per il titolo, disponibile su diverse edizioni. Ulteriori dettagli saranno comunicati prossimamente.

(Adnkronos) – Bungie ha formalmente annunciato la data di lancio di Marathon, fissando per l'inizio di marzo del prossimo anno l'apertura dei server della vecchia colonia di Tau Ceti IV. L'opera trasporta i giocatori in un contesto sci-fi dove la sopravvivenza e il recupero di risorse preziose rappresentano il fulcro dell'esperienza. Attraverso l'impiego di telai biocibernetici, gli utenti dovranno affrontare le insidie di un ambiente inospitale, scontrandosi non solo con le forze di sicurezza locali ma anche con altri corridori rivali impegnati nella medesima ricerca di fortuna.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

