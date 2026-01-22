Maltempo Zacco | Le località balneari di Palermo tornano lentamente alla normalità ringrazio Schifani
Le località balneari di Palermo stanno lentamente tornando alla normalità dopo il maltempo che ha colpito la Sicilia tra il 19 e il 21 gennaio. Zacco ha espresso gratitudine a Schifani, evidenziando gli ingenti danni alle infrastrutture, alle abitazioni e alle attività economiche, con stime già superiori ai centinaia di milioni di euro. La regione continua gli sforzi di ripresa e riparazione dopo gli eventi meteorologici estremi.
“In queste ore la Sicilia sta pagando un prezzo altissimo per gli eventi meteo estremi che, tra il 19 e il 21 gennaio, hanno colpito costa, infrastrutture, abitazioni e attività economiche, con danni già stimati nell’ordine di centinaia di milioni di euro. Eppure tutto questo viene spesso.🔗 Leggi su Palermotoday.it
