Maltempo Zacco | Le località balneari di Palermo tornano lentamente alla normalità ringrazio Schifani

Le località balneari di Palermo stanno lentamente tornando alla normalità dopo il maltempo che ha colpito la Sicilia tra il 19 e il 21 gennaio. Zacco ha espresso gratitudine a Schifani, evidenziando gli ingenti danni alle infrastrutture, alle abitazioni e alle attività economiche, con stime già superiori ai centinaia di milioni di euro. La regione continua gli sforzi di ripresa e riparazione dopo gli eventi meteorologici estremi.

