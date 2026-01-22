Maltempo Sicilia anche oggi scuole chiuse a Catania Schifani convoca giunta straordinaria

A Catania, le scuole rimangono chiuse a causa del maltempo provocato dall’uragano Harry. La Sicilia valuta i danni causati dall’eccezionale ondata di pioggia e vento, che ha interessato l’isola nelle ultime giornate. Il governo regionale ha convocato una giunta straordinaria per valutare le misure necessarie e coordinare gli interventi di emergenza.

(Adnkronos) – La Sicilia conta i danni dell’eccezionale ondata di maltempo causata dall'uragano Harry che ha colpito l'isola in questi giorni. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha convocato la giunta in via straordinaria per le ore 12 di oggi a Palazzo d'Orléans, a Palermo. All'ordine del giorno ci sono la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale e la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Scuole chiuse anche oggi a Catania dove il sindaco, Enrico Trantino, ha sospeso le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado "per consentire una valutazione degli eventuali danni che si sono verificati negli edifici scolastici, in modo da accogliere gli alunni e gli studenti in condizioni di massima sicurezza".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Maltempo in Sicilia, danni per oltre mezzo miliardo: Schifani convoca giunta straordinaria per emergenza

Ciclone Harry, Schifani convoca giunta straordinaria per lo stato di crisi regionale

