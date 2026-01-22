Maltempo | ok allo stato di emergenza in Liguria

Il consiglio dei ministri ha approvato lo stato di emergenza in Liguria a seguito dei danni causati dal maltempo di settembre 2025. Questa misura permette di attivare risorse e interventi urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi meteorologici estremi nella regione. La decisione mira a facilitare le operazioni di soccorso e ricostruzione, garantendo supporto alle comunità colpite.

Il consiglio dei ministri ha dato il via al riconoscimento dello stato di emergenza per la Liguria, in particolare in relazione ai danni provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito il territorio nel settembre del 2025. Stanziati 4,3 milioni di euroSono stati stanziati 4,3 milioni di euro per.

