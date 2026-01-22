Maltempo la Cisl siciliana mette a disposizione delle persone che hanno subito danni tutte le sedi territoriali

In risposta agli effetti del maltempo, le sedi territoriali della Cisl siciliana e delle associazioni partner, tra cui Adiconsum, Anolf, Anteas, Caf Cisl, Inas e Sicet, sono aperte per offrire supporto e assistenza alle persone colpite dai danni. Questi uffici sono a disposizione per fornire informazioni e aiutare chi ne ha bisogno in questo momento di difficoltà.

Tutte le sedi territoriali della Cisl siciliana, delle associazioni Adiconsum, Anolf, Anteas, del Caf Cisl, del patronato Inas e del sindacato inquilini Sicet, sono a disposizione delle persone che hanno subito danni a causa del maltempo. Così la Cisl vuole essere concretamente vicina e al fianco.

