Maltempo in Sicilia | proclamata l’emergenza regionale primi fondi per cittadini e imprese

Dopo il passaggio del ciclone Harry tra il 19 e il 21 gennaio, la Sicilia si trova in stato di crisi a causa del maltempo. La Regione ha proclamato l’emergenza regionale e stanziato i primi fondi per supportare cittadini e imprese colpite dall’evento. Questa misura mira a garantire interventi tempestivi e sostenere il ripristino delle zone più colpite dall’eccezionale evento atmosferico.

Stato di crisi dopo il ciclone Harry. La Regione Siciliana ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale in seguito al violento maltempo che ha colpito l'Isola tra il 19 e il 21 gennaio, provocato dal ciclone Harry. La decisione è stata assunta dalla giunta regionale durante una riunione straordinaria a Palazzo d'Orléans, su proposta del presidente Renato Schifani. Contestualmente è stata approvata anche la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Le risorse stanziate: 70 milioni per le urgenze. Sul fronte economico, la Regione ha messo in campo 50 milioni di euro di fondi regionali immediatamente disponibili per fronteggiare le situazioni più critiche nei territori colpiti. Ciclone Harry, Salvini: "chiesto stato d'emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna Sicilia": ancora maltempo e nubifragiIl ciclone Harry prosegue il suo percorso, causando condizioni di maltempo diffuso nelle regioni meridionali italiane. Maltempo, la conta dei danni in Sicilia e Sardegna: danni da 740 milioni di euro. Il ciclone Harry porta alla luce reperti storiciSi contano più di 740 milioni di euro in Sicilia, mentre la Sardegna è in stato di emergenza. Dopo il passaggio del ciclone ... Ciclone in Sicilia, dichiarato lo stato di emergenza. Schifani: Stanziati i primi 70 milioniIl dirigente della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, nominato commissario straordinario The post Ciclone in Sicilia, dichiarato lo stato di emergenza. Schifani: Stanziati i primi 70 milioni ... Maltempo, Schifani: da una prima stima danni per 750 milioni in Sicilia

