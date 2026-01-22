Maltempo in arrivo deboli nevicate anche nel fondovalle

Da venerdì 23 gennaio, il Trentino sarà interessato da un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con deboli nevicate previste anche nelle zone di fondovalle. La situazione interesserà l’intera regione durante il fine settimana, richiedendo attenzione alle eventuali variazioni delle condizioni climatiche e alle misure di sicurezza necessarie. Restate aggiornati sulle previsioni per garantire una corretta pianificazione delle attività quotidiane.

Da domani, venerdì 23 gennaio, e per tutto il fine settimana è previsto un peggioramento del tempo in tutto il Trentino. Lo comunica Meteotrentino, secondo cui già dalla prossima notte la nuvolosità sarà in aumento, con un conseguente rialzo delle temperature notturne.

Maltempo, in arrivo piogge e nevicate anche in collina: ma non per molto. Il maltempo si prepara a colpire l'Italia, portando piogge e nevicate anche in zone collinari.

