Maltempo, due morti in Grecia

Il maltempo ha provocato due decessi in Grecia, interessando diverse aree del paese. Le condizioni meteorologiche avverse hanno portato a situazioni di emergenza, mentre il primo ministro Mitsotakis ha deciso di annullare la partecipazione a Davos. La situazione richiede attenzione e monitoraggio costante delle autorità locali.

Sono due i morti in Gracia, per l’ondata di maltempo che ha colpito gran parte del paese ieri. Il primo ministro ellenico Mitsotakis annulla la sua partecipazione a Davos. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Maltempo in Grecia causa due morti, premier rinuncia a DavosL'ondata di maltempo che ha colpito con violenti temporali gran parte della Grecia ieri, causando la morte di due persone e costringendo le autorità a sospendere le attività scolastiche, si sta sposta ... ansa.it

Pioggia battente e venti violenti causano due morti in GreciaAtene, 22 gen. (askanews) – Mercoledì due persone sono morte in Grecia, a causa della violenta ondata di maltempo che ha colpiyo il paese con violenti venti che hanno sferzato ampie zone della penisol ... askanews.it

