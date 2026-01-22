Maltempo | allerta arancione in Sardegna gialla al Sud Sicilia verso stato di crisi

In Sardegna, è stata emessa un’allerta arancione a causa del maltempo, mentre al Sud si segnala un’allerta gialla. La Sicilia si avvicina a uno stato di crisi, con danni stimati intorno a mezzo miliardo di euro. La Giunta regionale siciliana si riunirà oggi in seduta straordinaria per valutare l’entità dei danni, soprattutto ai litorali colpiti dal ciclone Harry.

Allerta arancione per il maltempo oggi in Sardegna, gialla in Calabria, Puglia e Sicilia. Si contano i danni intanto dopo le violente mareggiate e il forte vento di due giorni fa al Sud, colpito dal ciclone Harry: lungomari distrutti, muri di abitazioni abbattuti, negozi allagati. Giunta straordinaria nella giornata di giovedì 22 gennaio in Regione Sicilia per la dichiarazione dello stato di crisi. Il ciclone Harry ha colpito duramente il Meridione con violente mareggiate e forte vento che hanno imperversato devastando soprattutto le zone costiere. Gli scenari nelle zone marinare della costa Ionica sono devastanti: lungomari distrutti, muri di abitazioni abbattuti, negozi, case e scantinati allagati. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

