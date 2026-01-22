Malen come Lookman? Il piano di Gasp per esaltare l' olandese

Il percorso di Donyell Malen, come quello di Ademola Lookman prima di lui, evidenzia come le statistiche offensive non siano sempre indicative del potenziale. Il tecnico Gasperini sta lavorando per valorizzare l'olandese, puntando sulle caratteristiche e sul contesto che possano esaltarne le qualità. Analizziamo le strategie e le prospettive di Malen nel suo ruolo, considerando il suo percorso e le possibilità di crescita sotto la guida del tecnico nerazzurro.

I numeri offensivi del neo acquisto della Roma Donyell Malen nono sono certo esaltanti. Ma nemmeno Ademola Lookman, prima di incrociare il suo destino con quello di Gian Piero Gasperini, aveva dati particolarmente brillanti. Ecco perché l'olandese può essere perfetto per i giallorossi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Malen come Lookman? Il piano di Gasp per esaltare l'olandese Gasp: "Malen giocatore importante. Mercato finito? Dipende..."Gasp sottolinea l'importanza di Malen per la sua squadra, lasciando aperta la possibilità di ulteriori movimenti di mercato. Gasp: "La squadra sta meglio, Malen giocatore importante. Mercato finito? Dipende..."Gasp commenta il miglioramento della squadra e l'importanza di Malen, sottolineando che il mercato potrebbe ancora riservare sorprese. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Bailey lascia la Roma: Massara a caccia di un nuovo Lookman; Le notizie di calciomercato del 14 gennaio 2026: Robinio Vaz e Malen alla Roma, la Juve stringe per Mingueza; Raspadori va all’Atalanta, sorpresa da 22 milioni. Lookman in bilico; Malen: Io gioco con passione, spero di poter creare un legame con i tifosi e di fare qualcosa di importante insieme. Calciomercato live: Robinio Vaz alla Roma, Raspadori sceglie l'Atalanta, Galatasaray su Lookman, Carrick sulla panchina del Man.UnitedCalciomercato live, tutte le trattative di oggi, martedì 13 gennaio 2026. Robinio Vaz a un passo dalla Roma che però perde il treno per Raspadori. L'ex Napoli ha ... ilgazzettino.it Il Mattino: Affare Lookman. Il Napoli ci pensaLa prima pedina si è mossa e ora il domino del mercato può iniziare a cadere. Giacomo Raspadori torna in Italia, ma non alla Roma e nemmeno al Napoli: l’attaccante ha scelto l’Atalanta, optando per un ... napolipiu.com Quindi Raspa all’Atalanta (con Lookman in partenza) e Malen alla Roma 2 attaccanti bravi, anche simili per posizione e caratteristiche Malen un po’ più esplosivo di Raspa Nascono entrambi prima punta, ma più adatti a fare la seconda Meno sugli esterni x.com Senza Malen e Vaz, con lo Stoccarda tocca a lui. L’irlandese è pronto a restare e a giocarsi le sue carte Lorenzo Latini facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.