Maldini Juve il Napoli valuta altri profili per le corsie d’attacco | i bianconeri potrebbero approfittarne Cosa sta succedendo

Il Napoli sta valutando alternative per le fasce offensive, considerando diversi profili. La Juventus potrebbe cogliere questa opportunità, monitorando le mosse dei partenopei. La situazione riflette le strategie di mercato delle due società, con attenzione alle possibili variazioni nelle scelte di rosa. Analizzare gli sviluppi in corso sarà importante per comprendere le future dinamiche delle squadre coinvolte.

Maldini Juve, il Napoli valuta altri profili per le corsie offensive: i bianconeri sono pronti ad approfittarne. Ecco che cosa sta succedendo. La Juventus deve alzare la guardia sul mercato, perché una diretta concorrente ha messo nel mirino uno degli obiettivi seguiti dalla dirigenza. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, il Napoli è alla ricerca di un rinforzo per l’attacco e, per la casella di esterno, ha inserito nella propria lista Daniel Maldini. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il fantasista dell’Atalanta è seguito anche dalla Juventus, che lo valuta attentamente per il futuro della trequarti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Maldini Juve, l’Atalanta pretende il rispetto delle proprie condizioni: i bianconeri valutano l’operazione. Cosa sta succedendoLa trattativa tra Maldini e la Juventus riguarda un possibile trasferimento che coinvolge l’Atalanta, che insiste sull’obbligo di riscatto per tutelare il proprio investimento.

Schlager Juve, stretta per il centrocampista del Lipsia: i bianconeri potrebbero anticiparne l’arrivo già a gennaio! Cosa sta succedendoLa Juventus valuta l'acquisto di Xaver Schlager dal Lipsia, con possibilità di anticipare l'arrivo già a gennaio.

