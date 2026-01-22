Macellaio ammazzato Impiccato ma i piedi toccavano Però lasciò indicazioni sulla morte

Un macellaio trovato impiccato, con i piedi a contatto con il suolo, ha lasciato un messaggio scritto prima di morire. Nel suo biglietto, richiedeva di non divulgare dettagli o manifesti riguardo alla sua morte. La vicenda solleva interrogativi sulle circostanze e le motivazioni di questo gesto, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Sebbene impiccato, i suoi piedi toccavano per terra. Ma in aula è anche emerso che in un bigliettino, aveva lasciato precise disposizioni sulla sua morte: "Non voglio né giornali né manifesti". Elementi, a una sommaria lettura, contrastanti quelli legati al decesso del macellaio 64enne Domenico Montanari contitolare dell' Antica Macelleria Bandini di Faenza. Un decesso che in tesi d'accusa si è tramutato in omicidio volontario in concorso. O meglio: la procura aveva chiesto l'archiviazione del caso. Il gip aveva risposto ordinando una imputazione coatta. Ed eccoli lì, ieri mattina, entrambi gli imputati in quella che è stata la prima udienza con testi.

