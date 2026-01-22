M9 cresce 70mila visitatori nel 2025 Bertolucci direttrice per altri 3 anni

Nel 2025, il M9 - Museo del ‘900 ha registrato un aumento dei visitatori, raggiungendo i 70.000, grazie all’insieme delle esposizioni permanenti e temporanee. La direzione rimarrà affidata a Bertolucci per altri tre anni, garantendo continuità e sviluppo delle attività museali. Un dato che evidenzia l’interesse crescente verso il patrimonio culturale del Novecento e l’efficacia delle iniziative espositive.

Nel 2025 M9 - Museo del '900 ha segnato un ulteriore aumento degli ingressi, arrivando a 70mila visitatori tra l'esposizione permanente e le cinque mostre temporanee. Nel 2024 erano stati 62mila. La crescita è stata trainata anche dalle scuole, con 700 classi in visita (il 25% in più dell'anno.

