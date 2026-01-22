È scomparso ad Palermo Aldo Morgante, figura di spicco nel panorama teatrale siciliano. Con i suoi 85 anni, Morgante ha lasciato un'impronta significativa nel mondo dello spettacolo, diventando un punto di riferimento per generazioni di artisti e appassionati. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la cultura locale, che ricorderà a lungo la sua dedizione e il suo contributo ai teatri palermitani.

Nel mondo dello spettacolo siciliano è sceso il sipario su uno dei suoi protagonisti più tenaci: Aldo Morgante, 85 anni, signore dei teatri e dei palchi di Palermo. Dopo circa due mesi di ricovero all’ospedale Villa Sofia, una lunga malattia lo ha costretto all’ultimo applauso, quello definitivo. Per quasi sessant’anni Morgante è stato una presenza fissa dietro le quinte della città: meno luci addosso rispetto a star e divi, ma con in mano la vera bacchetta del potere, quella dell’ imprenditore culturale. Quando in città si parlava di grandi spettacoli, il suo nome saltava fuori puntuale, come un evergreen in scaletta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Lutto (ma con stile) a Palermo: addio ad Aldo Morgante, il “Sistina palermitano” perde il suo re

