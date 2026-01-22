L' università Roma Tre approva il codice anti-molestie | Un passo in avanti fondamentale

L’università Roma Tre ha approvato un nuovo codice anti-molestie, risultato di un percorso partecipato e condiviso dal Senato accademico. La decisione, adottata nella seduta del 21 gennaio, rappresenta un passo importante per promuovere un ambiente universitario più sicuro e rispettoso. Questo intervento si inserisce nell’impegno dell’ateneo di garantire tutela e benessere all’interno della comunità accademica.

Un codice anti-molestie per l'università Roma Tre. Il Senato accademico, nella seduta di mercoledì 21 gennaio, ha approvato il documento, frutto, come spiega l'Unione degli universitari, di un "percorso lungo, partecipato e costruito a partire dall'ascolto della comunità accademica".

