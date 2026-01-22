L’Unione Europea sembra frequentemente preoccupata di fronte alle sfide internazionali, adottando spesso formule ripetitive nelle sue dichiarazioni. Questi interventi, ormai riconoscibili e spesso riproposti, sono diventati oggetto di satira online, alimentando meme e commenti sui social. La costanza di queste reazioni evidenzia un approccio stabile, ma anche un certo stereotipo nelle risposte ufficiali, che spesso risultano prevedibili e monotone.

Le formule ripetitive con cui reagisce all’attualità internazionale sono diventate un meme, anche grazie a una pagina su X che le accumula Recentemente l’account ufficiale della Casa Bianca ha pubblicato un post che sfotte la comunicazione paludata tipica dell’Unione Europea: mostra Donald Trump di spalle e una finestra oltre cui si vede una mappa della Groenlandia. La didascalia invita a monitorare la situazione, con la formula abituale dei comunicati delle istituzioni europee quando nel mondo c’è una crisi di qualche tipo, a prescindere dal tipo. In questo caso, lo staff di Trump alludeva alle sue mire sulla Groenlandia e al fatto che l’Unione sarebbe rimasta a guardare. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Unione Europea è [inserire avverbio] preoccupata

Leggi anche: Angola, iniziato il vertice Unione Europea-Unione Africana: le immagini

Leggi anche: Dal G20 all’Angola. Di cosa si parlerà al vertice Unione europea-Unione africana

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Per l’Europa, una dichiarazione d’indipendenza; Firma del Mercosur, l'impatto del'accordo UE-America Latina; L'Unione Europea scommette sul software open source per diventare indipendente nel digitale; Il Palestine Donor Group e la ricerca di spazio dell’Unione europea nel processo di pace.

La Groenlandia non è nell’Unione Europea: il motivo sorprendente che in pochi conosconoFa parte della Danimarca ma NON dell’Unione Europea. La Groenlandia è un caso unico al mondo: ecco perché ha detto no all'UE. urbanpost.it

Groenlandia: la posta in gioco non è l’Artico, ma la tenuta dell’UeQuella di questi giorni è la crisi più complessa di sempre per l’Unione europea: mntre gli Usa sembrano sempre di più un avversario, l’Europa ha bisogno di leader che si facciano carico del nostro fut ... giornaledibrescia.it

Von der Leyen: è ora abbandonare la nostra cautela L’Unione Europea sospende l’intesa commerciale con gli Stati Uniti Francesca Basso, @Corriere x.com

Unione europea, Nato, Groenlandia, Venezuela, dazi. Chi più ne ha più ne metta. A Davos Donald Trump era il grande atteso e non ha deluso le aspettative. Nel suo discorso di 72 minuti ha esordito salutando i “tanti amici” e “qualche nemico” e ha attaccato l’ - facebook.com facebook