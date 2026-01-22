L’ultimo saluto al sindacalista Peracchi | Piglio deciso guidato dai valori e ancorato alla realtà

L’addio a Gianni Peracchi, ex segretario generale della Cgil bergamasca, avviene a Gazzaniga. La sua figura è ricordata per un piglio deciso, guidato dai valori e profondamente ancorato alla realtà. La cerimonia di commiato si è svolta giovedì 23 gennaio, rappresentando un momento di riflessione sul suo contributo nel mondo del sindacato e della politica locale.

GAZZANIGA. L’addio del mondo della politica e del sindacato a Gianni Peracchi, ex segretario generale della Cgil bergamasca a Gazzaniga nella mattinata di giovedì 23 gennaio. La gentilezza, il piglio deciso del sindacalista che non scende a compromessi coi suoi valori, ma saldamente ancorato alla realtà, e un legame indissolubile, viscerale, con i suoi luoghi e la sua comunità, quella di Gazzaniga. Così è stato ricordato nella mattinata di oggi, 22 gennaio, Gianni Peracchi, l’ex segretario generale della Cgil bergamasca scomparso improvvisamente lunedì scorso, a 67 anni. A dare l’ultimo saluto a Peracchi nel campo sportivo di Gazzaniga, sfidando un freddo che il timido sole di gennaio non è riuscito a scaldare, il mondo del sindacato e della politica, stretto attorno alla sua famiglia, agli amici, molti, e al paese tutto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Addio al sindacalista Gianni Peracchi: «Credeva nel lavoro come leva di dignità»È venuto a mancare Gianni Peracchi, ex segretario generale della Cgil, all’età di 67 anni.

Stroncato da un attacco cardiaco, è morto il sindacalista Gianni PeracchiGianni Peracchi, sindacalista noto nel settore, è deceduto a causa di un attacco cardiaco.

