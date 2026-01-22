Lukas Hofer intramontabile | Il podio che mi mancava in 16 anni

Lukas Hofer ha conquistato un podio inaspettato dopo 16 anni, chiudendo al terzo posto nella gara di short individual maschile a Nove Mesto. L’evento apre la tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, offrendo un risultato importante per l’atleta italiano. Questa prestazione rappresenta un momento significativo nella carriera di Hofer, confermando la sua costanza e determinazione nel circuito internazionale.

Una giornata indimenticabile per Lukas Hofer. L’azzurro ha infatti centrato il terzo posto in occasione della Short individual maschile, segmento che ha inaugurato la tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon in scena queto weekend a Nove Mesto, in Repubblica Ceca. Gara a dir poco pazzesca quella del trentasettenne di San Lorenzo di Sebato, di nuovo sul podio dopo praticamente quattro anni dall’ultima volta, ovvero nella sprint di Kontiolhati, a marzo 2022. Ma c’è un dato ancora più importante che riguarda il nostro portacolori, nella gara odierna impeccabile al poligono nelle quattro sessioni: quello di oggi è infatti il primo piazzamento in top 3 in una prova individuale, standard o o short non fa differenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

