Luigi Codotto uccide la moglie mentre dorme colpendola con un' accetta poi si toglie la vita | L' ho fatto per amore addio figli

Nella tragedia di un’azione drammatica, Luigi Codotto, 80 anni, ha ucciso la moglie Luigia Rossi, 78 anni, mentre dormiva, con un’accetta, e successivamente si è tolto la vita. L’incidente, avvenuto in un contesto ancora da chiarire, ha generato grande sgomento e domande sulle motivazioni dietro questo gesto estremo. La vicenda si inserisce in un quadro di dolore familiare e di riflessione sulle fragilità emotive.

Un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 anni e poi si è suicidato. Le vittime sono Luigi Codotto e Luigia Rossi. È accaduto giovedì mattina, 22 gennaio 2026, nella frazione di Pertegada, Latisana (in provincia di Udine). Le indagini sono condotte dai carabinieri che, coordinati dalla Procura di Udine, stanno cercando di delineare i contorni del femminicidio. L'aggressione in casa Il dramma è avvenuto in ambito domestico, nell'abitazione in via Casette 51, dove la coppia viveva. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe conficcato un'accetta in testa alla donna mentre dormiva e poi si è tolto la vita con un coltello. 🔗 Leggi su Leggo.it

La coppia aveva tre figli

Luigi Codotto uccide la moglie in casa, poi si toglie la vita: «L'ha colpita con un'accetta». Il femminicidio a LatisanaA Latisana, un tragico episodio ha visto coinvolti Luigi Codotto, di 80 anni, e sua moglie Luigia Rossi, di 78.

Il sindaco: L'intera comunità è sconvolta

Non era in casa in quanto ricoverato in ospedale.