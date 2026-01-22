Luciano Darderi | Sono entrato in campo più tranquillo avevo più ritmo sulla superficie

Luciano Darderi, numero 22 del seed, ha vinto il suo match contro Sebastian Baez agli Australian Open 2026. Dopo la partita, l’italiano ha dichiarato di essere entrato in campo con maggiore tranquillità e di aver mantenuto un buon ritmo sulla superficie. Ai sedicesimi affronterà il russo Karen Khachanov, e la sua prestazione viene considerata un segnale positivo per il proseguimento del torneo.

Luciano Darderi, numero 22 del seeding, ha sconfitto l’argentino Sebastian Baez nel secondo turno degli Australian Open 2026 di tennis ed ai sedicesimi affronterà il numero 15, il russo Karen Khachanov: l’azzurro ha parlato in conferenza stampa dopo il successo odierno. Il prossimo impegno: “ Adesso abbiamo una dura partita con Khachanov, quindi adesso cerchiamo di riposare un attimo, comunque ogni giorno c’è sempre una partita, non c’è mai tempo per festeggiare, per riposare, quindi bisogna essere al massimo per questa partita di sabato, ci sarà anche molto caldo “. La chiave del successo su Baez: “ La chiave secondo me è stata l’attacco, quando abbiamo attaccato un po’ di più sul rovescio, lui è lì che è un po’ più solido, però alla fine dopo la seconda o la terza palla posso entrare e fare un po’ più male. 🔗 Leggi su Oasport.it

