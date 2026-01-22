Luciano Darderi non vuole fermarsi | So che gioco attuare contro Khachanov A febbraio sul rosso con tanti italiani

Luciano Darderi, numero 22 del seeding, ha superato Sebastian Baez nel secondo turno degli Australian Open 2026. Ai sedicesimi affronterà il russo Karen Khachanov, numero 15 del tabellone. Dopo la vittoria, l’azzurro ha commentato le sue strategie e il percorso in corso, dimostrando determinazione e focus per il prosieguo del torneo. Un appuntamento importante che testimonia la crescita del giovane talento italiano nel circuito internazionale.

Luciano Darderi, numero 22 del seeding, ha sconfitto l’argentino Sebastian Baez nel secondo turno degli Australian Open 2026 di tennis ed ai sedicesimi affronterà il numero 15, il russo Karen Khachanov: l’azzurro ha parlato in conferenza stampa dopo il successo odierno. Il prossimo impegno: “ Adesso abbiamo una dura partita con Khachanov, quindi adesso cerchiamo di riposare un attimo, comunque ogni giorno c’è sempre una partita, non c’è mai tempo per festeggiare, per riposare, quindi bisogna essere al massimo per questa partita di sabato, ci sarà anche molto caldo “. La chiave del successo su Baez: “ La chiave secondo me è stata l’attacco, quando abbiamo attaccato un po’ di più sul rovescio, lui è lì che è un po’ più solido, però alla fine dopo la seconda o la terza palla posso entrare e fare un po’ più male. 🔗 Leggi su Oasport.it

