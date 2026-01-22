Luciana Castellina Sinistra Italiana | Un ragazzo di oggi vede un mondo senza logica E la politica sembra non accorgersene

Luciana Castellina, dirigente di Sinistra Italiana, visita Forlì per condividere riflessioni sul panorama politico attuale. Secondo la sua analisi, i giovani di oggi percepiscono un mondo caotico e privo di logica, mentre la politica sembra ancora distante dal cogliere questa realtà. L’incontro offre un’occasione per approfondire le sfide e le dinamiche che caratterizzano il nostro tempo e il ruolo delle nuove generazioni.

Tappa a Forlì per Luciana Castellina, figura storica della politica italiana e attuale dirigente nazionale di Sinistra Italiana. L'ex parlamentare comunista, da sempre impegnata nel dibattito pubblico, ha partecipato ad un incontro dedicato al dialogo intergenerazionale.

