Luci d’Artista bilancio positivo | presenze in crescita ma servono servizi e programmazione

La ventesima edizione di Luci d’Artista registra segnali positivi, con un aumento delle presenze e un miglioramento dell’occupazione nelle strutture ricettive. Tuttavia, per un bilancio completo sarà necessario attendere la chiusura dell’evento il 1° febbraio. È importante rafforzare i servizi offerti e la programmazione per consolidare i risultati e garantire un’esperienza sempre più qualificante per visitatori e operatori.

Segnali incoraggianti per la ventesima edizione di Luci d'Artista. Anche se il bilancio complessivo verrà definito solo a evento concluso (con termine fissato al 1° febbraio ), operatori turistici e associazioni di categoria parlano già di risultati positivi, soprattutto in termini di presenze e occupazione delle strutture ricettive. Secondo quanto riferito dai rappresentanti del comparto alberghiero e commerciale, l'afflusso di visitatori sarebbe rimasto sostenuto non solo nel periodo delle festività, ma anche nelle settimane successive, quando la città risulta meno congestionata e più vivibile per chi vuole godersi le installazioni con maggiore tranquillità.

