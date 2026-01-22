Lucca in partenza verso l' Inghilterra | l' attaccante giocherà in Premier League

Lorenzo Lucca si prepara a trasferirsi in Inghilterra, passando dal Napoli al Nottingham Forest. L’attaccante ex Udinese avrà l’opportunità di giocare in Premier League, una nuova sfida professionale. La sua partenza rappresenta un passaggio importante nel percorso del calciatore, che si appresta a confrontarsi con un campionato competitivo e di alto livello.

Sono ore caldissime per il calciomercato del Napoli. Il club azzurro, che resta con la spada di Damocle sul capo del ‘saldo zero’, deve prima completare operazioni in uscita per poi farne in entrata. Il più vicino a lasciare la squadra partenopea è Noa Lang, che sembrerebbe ormai destinato al Galatasaray. Per la sua sostituzione nelle ultime ore è tornato d'attualità il nome del brasiliano Giovane, attualmente in forza al Verona, con la pista Maldini sempre in piedi. Lorenzo Lucca è in partenza, direzione Inghilterra. Il centravanti ex Udinese saluta il Napoli per trasferirsi al Nottingham Forest.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Fatta per Lucca al Nottingham, in giornata la partenza per l’InghilterraLorenzo Lucca sta per lasciare l’Italia e trasferirsi al Nottingham Forest in Premier League.

Napoli, Lucca in partenza oggi per l’Inghilterra: direzione NottinghamLorenzo Lucca partirà nella giornata di oggi, giovedì 22 gennaio, per l’Inghilterra verso la sua nuova avventura al Nottingham Forest. Il classe 200 ha già salutato tutti i compagni e lasciato Castel ... gianlucadimarzio.com

Napoli, frenata sul mercato: Lucca verso la permanenza, Lang in stalloNAPOLI (Di Anna Calì) - Il mercato del Napoli vive una fase di riflessione e, almeno per il momento, di frenata. Le ultime ore hanno chiarito due situazioni ... napolivillage.com

. @sscnapoli, il Pisa continua a provare a convincere Lucca, ma il @NFFC è fiducioso di avere il suo sì già oggi. Per Lang il @GalatasaraySK attende solo l'ok del Napoli per la partenza @SkySport x.com

Archiviata la sfida di Champions League contro il Copenhagen, il Napoli deve pensare anche al mercato, soprattutto quello in uscita Sul piede di partenza c'è Lorenzo Lucca, conteso tra Nottingham Forest e Pisa, ma ancora indeciso sulla decisione finale - facebook.com facebook