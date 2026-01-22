Nel mercato del calcio italiano, alcune trattative sono in evoluzione: Lucca e Evan Ferguson sono al centro dell’attenzione, mentre Immobile è in discussione. Fabbian si congeda sui social, e il club valuta il futuro di Dominguez, che resta in rosa ma con richieste da Lecce e Mallorca. L’attenzione si concentra sulle strategie di rafforzamento in attacco, in un contesto di continui aggiornamenti.

Italiano toglie dal mercato Benjamin Dominguez: l’argentino ha una richiesta dal Lecce e dal Mallorca e a quest’ultimo aveva dato la disponibilità. L’emergenza, la difficoltà di inserire una nuova pedina e il rischio che poi non pareggi il livello di Dominguez, ha portato il tecnico a parlare al ragazzo, a lasciarlo in lista Uefa e ad affidargli una probabile maglia da titolare questa sera. Ma la notizia che vera è un’altra. Con la permanenza di Dominguez, che sarà eventualmente rivista solo alle ultime curve del mercato, il Bologna non smette di cercare qualcuno per il reparto avanzato. Sondaggio con il Napoli per Lorenzo Lucca (25 anni), richiesto dal Nottingham e dal Pisa, ma l’attaccante, che Sartori aveva seguito nell’estate del 2022, quando poi il ragazzo preferì l’Ajax (nonostante il Bologna avesse l’accordo con il Pisa), ha dubbi su un’ulteriore esperienza estera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucca e il romanista Evan Ferguson nel mirino. Immobile in discussione. E Fabbian si congeda con un saluto Instagram. Dominguez resta, ma il club guarda all’attacco

