Nel pomeriggio di oggi, 22 gennaio 2026, un bambino di quattro anni è rimasto coinvolto in una caduta a Gramolazzo, frazione di Minucciano, in Garfagnana, Lucca. L’intervento del 118 ha consentito di trasportare il piccolo al Meyer di Firenze con un elicottero. Le autorità stanno valutando le condizioni del bambino, al momento non divulgate.

LUCCA – Intervento del 118 nel pomeriggio di oggi, 22 gennaio 2026, intorno alle ore 17, a Gramolazzo, frazione del comune di Minucciano (Lucca), in Garfagnana, per un bambino di 4 anni rimasto coinvolto in una caduta. Il piccolo, secondo quanto appreso, non avrebbe riportato ferite gravi. Per precauzione è stato disposto il trasferimento in codice giallo all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Le condizioni del bambino non desterebbero particolare preoccupazione, secondo quanto appreso da fonti sanitarie. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Lucca: bambino di quattro anni caduto a Gramolazzo. Trasportato al Meyer con l’elisoccorso

Bambino di 4 anni cade e batte la testa. trasportato al Meyer in elisoccorsoUn bambino di 4 anni è stato trasportato in elisoccorso al Meyer dopo aver subito un trauma alla testa in seguito a una caduta avvenuta nel doposcuola a Gramolazzo, Minucciano (Lucca).

Bambino di 10 anni cade in montagna all’Abetone: in elisoccorso al MeyerUn bambino di 10 anni residente a Firenze è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Meyer di Firenze dopo una caduta avvenuta in montagna all’Abetone.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: A Marlia, nel comune di Capannori (Lucca), nasce il primo ambulatorio dedicato all’obesità infantile.; A Marlia nasce l’ambulatorio dedicato all’obesità infantile; Asilo nido nel Lucchese, bambino ingerisce una pila: ricoverato in osservazione; Obesità, a rischio la fascia dai 5 ai 17 anni: a Marlia nasce un ambulatorio dedicato.

Bambino di 4 anni cade e batte la testa. trasportato al Meyer in elisoccorsoE’ successo in località Gramolazzo (nel comune di Minucciano, in provincia di Lucca) durante il doposcuola. Il bimbo non sarebbe in gravi condizioni ... msn.com

«Pronto qui è il nido, può portare suo figlio in ospedale? Potrebbe aver ingoiato una pila». L’avviso in una scuola di LuccaUn apparecchio elettronico smontato nella sezione ha fatto scattare l'allerta, ore dopo. Il piccolo è stato individuato in tempo e operato al Meyer L'articolo «Pronto qui è il nido, può portare suo fi ... msn.com

Il ramoscello di corallo che il Bambino porta al collo nelle tavole di Francesco Anguilla è un dettaglio solo apparentemente marginale. Fin dall’antichità il corallo è considerato una materia ambigua, sospesa tra mondo animale, vegetale e minerale. Proprio qu - facebook.com facebook