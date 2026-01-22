Lucas Hernandez e la moglie accusati di tratta di esseri umani e lavoro nero | Siamo stati manipolati

Lucas Hernandez e sua moglie sono stati denunciati a Versailles da una famiglia colombiana per presunti casi di lavoro nero e tratta di esseri umani. Gli accusati negano ogni addebito, sostenendo di essere stati manipolati. L’inchiesta, attualmente in fase di valutazione da parte della magistratura, solleva interrogativi sulla vicenda e sulle accuse rivolte alla coppia.

Lucas Hernandez e la moglie sono stati denunciati a Versailles per presunto lavoro nero e tratta di esseri umani da una famiglia colombiana: il difensore del PSG respinge le accuse e si dice sorpreso dall'inchiesta, che è ora al vaglio della magistratura.

