Luca Zaia | Il dossier segreto le Ferrari il bob Così ho portato i Giochi a Cortina

Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha condiviso il percorso che ha portato all’organizzazione dei Giochi a Cortina. Tra i momenti chiave, ha menzionato un dossier riservato, le Ferrari e il bob. Oggi Zaia parteciperà a un incontro al Quirinale con Sergio Mattarella, insieme ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte, per discutere delle prossime fasi e delle sfide legate alla candidatura e alla realizzazione dell’evento olimpico.

Ci sarà anche Luca Zaia, oggi al Quirinale, all'incontro con Sergio Mattarella. A mezzogiorno il capo dello Stato accoglierà i rappresentanti delle istituzioni promotrici di Milano Cortina 2026, tra cui l'attuale presidente del Consiglio regionale del Veneto, a due settimane dalla cerimonia di apertura. «Sono stato invitato come ideatore della candidatura, non me l'aspettavo e mi fa un grande piacere», dice l'ex governatore, raccontando di essere «da sempre un grande appassionato inizialmente delle Olimpiadi e poi anche delle Paralimpiadi». Spettatore, prima che promotore, quindi? «Assolutamente sì.

