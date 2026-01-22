Luca Ricci, il gesto di pietà dopo la mattanza Di Antonella Marchionni. La notte tra il 23 e il 24 giugno 2024 a Pesaro è stata segnata da un tragico duplice omicidio, ricostruito ieri in Corte d’Assise. L’udienza ha analizzato le tracce di sangue e i movimenti della mente, cercando di comprendere le motivazioni dietro il tragico evento e il gesto di pietà di Luca Ricci.

di Antonella Marchionni Via Fanella, cronaca di una notte nera. È quella del duplice omicidio commesso tra il 23 e il 24 giugno 2024, e che ieri mattina è stato ricostruito in Corte d’Assise a Pesaro seguendo le tracce del sangue e quelle, più scivolose, della mente. Sul banco degli imputati c’era Luca Ricci, 50 anni, presente dalla prima udienza. È accusato di aver ucciso i genitori, Luisa Marconi (70 anni) e Giuseppe Ricci (75 anni). Lei strangolata. Lui colpito a martellate. Il movente, per l’accusa, sono 13mila euro da trovare entro quella stessa mattina dell’omicidio per evitare lo sfratto dei genitori da una casa già finita all’asta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luca Ricci, il gesto di pietà dopo la mattanza

Il quartiere dove è mattanza di ricci uccisi da ruspe e cantieri: la denunciaNel quartiere, la recente attività di ruspe e cantieri ha provocato la morte di numerosi ricci, sollevando forti preoccupazioni sulla tutela della fauna selvatica locale.

Leggi anche: Strappa un fiore dedicato a un 15enne morto, poi scrive un messaggio senza pietà. Il gesto shock in via Dezza a Milano

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Luca Ricci, il gesto di pietà dopo la mattanza; Così Luca Ricci ha ucciso i suoi genitori nella casa di Fano. E lui in aula legge i versi biblici. La ricostruzione del duplice...; Pesaro - Omicidio via Fanella, Giuseppe Ricci ha cercato di difendersi dalla furia del figlio Luca.

«Così Luca Ricci ha ucciso i suoi genitori nella casa di Fano». E lui in aula legge i versi biblici. La ricostruzione del duplice omicidio in assisePESARO Un foglietto con i versetti della Bibbia tra le mani. Lo sguardo basso mentre i medici legali illustravano i risultati delle autopsie sui corpi ... msn.com

Occhio alla Notizia. . Nuova udienza nel processo a carico di Luca Ricci, accusato dell’omicidio dei genitori. In aula i medici legali per ricostruire l’accaduto. Il 4 febbraio parlerà l’imputato. facebook