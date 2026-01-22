Sofidel riceve nuovamente il riconoscimento di Cdp per il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico e nella gestione sostenibile delle risorse forestali, confermando l’attenzione del Gruppo verso pratiche responsabili e ambientali.

Il Gruppo Sofidel vede ancora una volta riconosciuto da Cdp l’impegno nella lotta al cambiamento climatico e nella gestione responsabile delle risorse forestali. L’ennesimo risultato arriva da una delle principali organizzazioni indipendenti di misurazione e rendicontazione delle performance ambientali. Il colosso cartario, che proprio quest’anno celebra il 60° anniversario dalla sua fondazione, ottiene infatti l’assegnazione da Cdp per il 2025 del rating A- sia per Climate Change che per Forests. "Nell’ambito forestale, dove Cdp ha introdotto quest’anno una valutazione per commodity (Commodity Scores) – si legge in una nota – Sofidel ha raggiunto il punteggio A per i derivati del legno ( Timber ), massimo livello di valutazione possibile, che attesta l’eccellenza dell’azienda nella gestione sostenibile e nell’approvvigionamento di cellulosa, materia prima essenziale per la produzione di tissue". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta al ‘climate change’. Sofidel premiata da Cdp

Webuild: leader mondiale sostenibilità con rating 'A' del programma climate change di CdpWebuild si distingue come leader mondiale nella sostenibilità, ottenendo il rating 'A' dal programma Climate Change 2025 di Cdp.

