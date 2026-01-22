Lorenzo Malaraggia morto un dolore al ginocchio | la ricostruzione della vicenda ora per ora
Lorenzo Malaraggia è deceduto a seguito di un dolore al ginocchio. La vicenda è stata ricostruita passo dopo passo attraverso la denuncia presentata dalla moglie ai carabinieri di Lodi. Fanpage.it ha analizzato i dettagli forniti dalla donna per chiarire gli eventi e offrire una panoramica accurata di quanto accaduto.
Fanpage.it ha visionato la denuncia presentata dalla moglie di Lorenzo Malaraggia ai carabinieri di Lodi e, sulla base di quanto raccontato dalla donna ai militari, ha ricostruito ora per ora quanto accaduto.
Lorenzo Malaraggia, morto dopo essere stato dimesso da due ospedali per un dolore al ginocchio: domani l’autopsiaLorenzo Malaraggia, 54 anni, è deceduto all’ospedale Maggiore di Lodi dopo essersi rivolto due volte per un dolore al ginocchio.
Il dolore al ginocchio, i rimbalzi da un ospedale all’altro, la morte: la famiglia di Lorenzo Malaraggia chiede veritàLa famiglia di Lorenzo Malaraggia, deceduto a 54 anni dopo un percorso tra ospedali e dimissioni, chiede chiarezza sulla sua morte.
