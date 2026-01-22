Lorenzo Malaraggia morto un dolore al ginocchio | la ricostruzione della vicenda ora per ora

Lorenzo Malaraggia è deceduto a seguito di un dolore al ginocchio. La vicenda è stata ricostruita passo dopo passo attraverso la denuncia presentata dalla moglie ai carabinieri di Lodi. Fanpage.it ha analizzato i dettagli forniti dalla donna per chiarire gli eventi e offrire una panoramica accurata di quanto accaduto.

