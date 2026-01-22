Lorenzo Malaraggia morto dopo un dolore al ginocchio | la ricostruzione della vicenda ora per ora

Lorenzo Malaraggia è deceduto dopo aver accusato un dolore al ginocchio. La vicenda, ricostruita passo dopo passo sulla base della denuncia della moglie, evidenzia i dettagli dell’accaduto e le circostanze che hanno portato alla sua morte. Fanpage.it ha analizzato i documenti e le testimonianze per offrire una panoramica chiara e precisa di quanto successo.

Fanpage.it ha visionato la denuncia presentata dalla moglie di Lorenzo Malaraggia ai carabinieri di Lodi e, sulla base di quanto raccontato dalla donna ai militari, ha ricostruito ora per ora quanto accaduto. Lorenzo Malaraggia è deceduto a seguito di un dolore al ginocchio. Lorenzo Malaraggia, 54 anni, è deceduto all'ospedale Maggiore di Lodi dopo essersi rivolto due volte per un dolore al ginocchio.

