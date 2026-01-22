L’opzione moderna di Craxi per il Socialismo Liberale

L'opzione moderna di Bettino Craxi per il Socialismo Liberale rappresenta un tentativo di conciliare diverse tradizioni riformiste, dal cattolicesimo sociale al liberalismo democratico. La sua proposta mira a creare un modello politico-economico in grado di rispondere alle sfide della società contemporanea, mantenendo un equilibrio tra progresso e valori moderati. Un approccio che ha segnato una fase importante nella storia politica italiana, aprendo spazi di dialogo tra diverse culture riformiste.

La grande intuizione di Bettino Craxi è stata quella di elaborare una proposta in grado di inglobare varie culture riformiste e moderate, dal cattolicesimo sociale al liberalismo democratico. L’opzione antimarxista come più realista, moderna e concreta, da realizzarsi in una e per una società democratica fu un vero e proprio evento nel percorso statico della politica italiana degli anni ’80. Il socialismo craxiano non più ancorato a Marx ma a Proudhon doveva risultare autonomo, anticomunista, atlantista, e doveva incarnare giustizia sociale, libertà politica e libero mercato. Tutto ciò poteva aiutare nella realizzazione di un nuovo grande polo socialista, liberale e democratico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Fond. Craxi - Hammamet: commemorazione 26esimo anniversario scomparsa Craxi. Atteso Guido CrosettoIl 26° anniversario della scomparsa di Bettino Craxi sarà commemorato ad Hammamet, un luogo simbolo della sua storia.

Fond. Craxi - Hammamet, Commemorazione 26 anniversario scomparsa Craxi. Atteso Guido CrosettoIl 26° anniversario della scomparsa di Bettino Craxi si svolge ad Hammamet, un luogo simbolo della sua vita e del suo esilio.

