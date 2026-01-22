Lookman è un pallino del Napoli ma l’Atalanta non lo venderà a gennaio | se ne riparlerà a giugno

Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, è stato a lungo seguito dal Napoli. Tuttavia, secondo fonti come Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la società bergamasca non intende cederlo a gennaio. La trattativa potrebbe essere ripresa a giugno, quando si aprirà una nuova finestra di mercato. Questa situazione evidenzia la volontà dell’Atalanta di mantenere il giocatore almeno fino alla prossima sessione di mercato.

Fabrizio Romano e Matteo Moretto rivelano un retroscena legato ad Ademola Lookman, vecchio pallino del Napoli. Napoli, Lookman rimane un pallino. Spiega Romano: Che il nigeriano sia un pallino del Napoli è chiaro, a livello proprio di uno dei giocatori ideali da inserire come esterno sinistro. Conosce il nostro campionato, è un giocatore di altissimo livello, ha già fatto la differenza anche a livello europeo. Insomma, Lookman sarebbe un giocatore perfetto per caratteristiche. Il Napoli lo sa bene e lo pensa: su questo c’è sicuramente una considerazione elevatissima di Lookman. Ma per il discorso che ci facevi oggi, presentarsi dall’ Atalanta con 40–45 milioni, poi insomma a spese dell’Inter, l’abbiamo visto in estate: lo decide l’Atalanta chiaramente, non è facile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

