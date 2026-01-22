Logan Paul risponde ai fan WWE | Non sono bandito dal Giappone

Logan Paul ha chiarito di non essere stato bandito dal Giappone, rispondendo alle recenti accuse ascoltate durante l’ultima puntata di WWE Raw a Belfast. Nonostante le voci circolate, l’ex campione degli Stati Uniti ha ribadito la propria posizione, sottolineando che il passato continua a influenzare la sua presenza nel mondo della WWE. Questa vicenda evidenzia come le questioni personali possano ancora emergere nel contesto dello spettacolo.

Il passato continua a seguire Logan Paul, anche all’interno della WWE. Durante l’ultima puntata di WWE Raw trasmessa su Netflix, il pubblico di Belfast, in Irlanda, ha preso di mira l’ex United States Champion con un coro diretto e provocatorio, facendo riferimento alle voci su un suo presunto bando dal Giappone. Il coro intonato dai fan recitava: “He’s banned from Japan”, un chiaro riferimento alla controversa vicenda del 2017, quando Logan Paul pubblicò un video girato nella foresta di Aokigahara, ai piedi del Monte Fuji. L’episodio scatenò una fortissima ondata di critiche, portando a scuse pubbliche, alla rottura di rapporti con diversi sponsor e alla diffusione di rumor secondo cui Paul sarebbe stato bandito dal Paese. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

