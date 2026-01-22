Dopo la vittoria della Juventus contro il Benfica all’Allianz Stadium, Manuel Locatelli ha commentato l’importante risultato, sottolineando l’atmosfera positiva e il percorso di crescita del team. Nel suo intervento, ha evidenziato come il sostegno del pubblico e il lavoro collettivo abbiano contribuito a superare le difficoltà, rafforzando la fiducia nella squadra in chiave europea.

Dopo il successo per 2-0 sul Benfica all’Allianz Stadium, Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, raccontando una serata speciale dal punto di vista personale e collettivo, tra applausi del pubblico, difficoltà superate e consapevolezza europea ritrovata. Il centrocampista della Juventus è stato uno dei protagonisti della vittoria nella settima giornata della League Phase di Champions League, una gara che ha richiesto pazienza, compattezza e lucidità nei momenti più delicati. Gli applausi dello Stadium e il riconoscimento di Capello. Locatelli non nasconde l’emozione per i complimenti ricevuti, dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Locatelli dopo Juve-Benfica: "Applausi speciali, siamo sulla strada giusta"

